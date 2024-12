Da oggi la sosta gratuita in centro: "Sostegno a negozi e cittadini"

Al via da oggi la sosta gratuita per tutti, di pomeriggio, sulle strisce blu del centro storico fino a lunedì 6 gennaio: si potrà parcheggiare, senza alcun costo e senza limiti di tempo, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Un provvedimento che trova il plauso del consorzio Pro Centro. "Un sincero ringraziamento all’amministrazione comunale, al sindaco, agli assessori al commercio e turismo e polizia locale che hanno voluto dare un segnale importante in questo periodo natalizio nei confronti delle attività del centro storico. Oltre al supporto e collaborazione con il Consorzio Pro Centro nel realizzare un ricco programma di eventi natalizi, hanno raccolto le nostre richieste per favorire l’accoglienza di cittadini e turisti attraverso la gratuità dei parcheggi a pagamento. Ovviamente il ringraziamento va anche alla Società Edarco che già con la consegna di 500 “Gratta e parcheggia” aveva colto le esigenze delle attività commerciali. La sempre fattiva collaborazione fra enti ed operatori non può che portare sostegno alle tante realtà che fanno vivere il nostro centro storico".

E’ quanto dichiarato dal Presidente del Consorzio Pro Centro, Cristian Braganti nel sottolineare la novità di queste festività di Natale. Da oggi, quindi, chiunque potrà posteggiare gratuitamente sulle strisce blu nella fascia oraria indicata e raggiungere il centro storico per godersi i tanti eventi del cartellone di “Natale in città”, ma anche per passeggiare e stare in compagnia, per fare shopping sotto le feste e nei primi giorni dei saldi invernali, che inizieranno il 4 gennaio.

"D’accordo con Edarco, abbiamo pensato di garantire pari opportunità ai cittadini e ai commercianti del centro storico – spiega l’amministrazione comunale – Andremo così incontro alle esigenze di tutti – continua l’ente – con l’idea di facilitare l’accesso al cuore della città sotto le festività natalizie e fare delle piazze e delle vie racchiuse dalle mura urbiche luoghi di incontro vivaci e frequentati, dove stare insieme in un periodo di riunione per tutta la comunità". Il comando della Polizia Locale ha tradotto in un’ordinanza l’intesa tra Comune ed Edarco, disponendo dal 21 dicembre al 6 gennaio la gratuità della sosta dalle ore 15.00 alle ore 20.00 negli stalli a strisce blu dislocati su tutto il territorio comunale, quindi nell’area del centro storico nella sua interezza, dentro e fuori le mura urbiche.