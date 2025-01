Da Città della Pieve a Massa Martana con le Natività d’autore

PERUGIA - Oggi e domani si possono ancora visitare i tanti presepi artistici, monumentali e storici allestiti in tutta la regione. Tra i tanti si ricordano a Perugia la “Via dei Presepi“ lungo Corso Bersaglieri e a Corciano il presepio monumentale allestito lungo i vicoli e le piazzette, con personaggi a grandezza naturale, con mani e teste in terracotta e abiti in foggia medievale. Imperdibile il Presepe Monumentale di Città della Pieve con un percorso immersivo nei sotterranei di Palazzo della Corgna, con suggestioni visive, sonore e sensoriali sul tema “Il Vecchio e il bambino”. Da visitare oggi e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

A Massa Martana svetta lo spettacolare “Presepe di ghiaccio“, ispirato all’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano e realizzato con 30 quintali di ghiaccio, Città di Castello festeggia fino a martedì la XXII° edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale con 200 presepi nella cripta del Duomo a tanti altri dislocati negli angoli del centro storico. a Orvieto, nel Pozzo della Cava è allestito il “Presepe nel Pozzo” con personaggi animati a grandezza naturale.