Covid Umbria, i dati del 24 giugno: 976 nuovi casi

Perugia, 24 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 976 su 3356 tamponi analizzati. Il tasso di positività è al 29%. Salgono ancora i ricoveri sono 122 ( quattro in più rispetto a mercoledì 23). I ricoveri in rianimazione rimangono stabili a 1 da diversi giorni. I nuovi guariti sono 508 e non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in Umbria tornano a essere più di 10mila.

Da almeno una ventina di giorni si assiste in Umbria a un rialzo dei casi, con la curva che punta verso l'alto. Per ritrovare giornate oltre i 900 casi bisogna risalire a inizio maggio, quindi a quasi due mesi fa.