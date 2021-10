Perugia, 11 ottobre 2021 - Sono stati sei i nuovi positivi al Covid emersi nell'ultimo giorno in Umbria dove scende da 46 a 45 il numero dei ricoverati complessivi negli ospedali mentre restano fermi a cinque i posti letto occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Tra domenica e lunedì non ci sono stati altri morti per il virus mentre sono stati registrati 29 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 649, 23 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 551 tamponi e 1.245 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,3 per cento (era 0,16 domenica ma 0,59 lunedì della scorsa settimana).

