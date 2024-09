Consolazione, musica protagonista

TODI - Avviato, ieri sera, con un concerto dell’Accademia degli Unisoni diretto dal Maestro Leonardo Lollini, il programma culturale della festa della Consolazione alla presenza del Consiglio di amministrazione di Etab “La Consolazione“, proprietaria del Tempio, dell’assessore regionale Enrico Melasecche, del presidente del Consiglio comunale Giorgio Tenneroni e del direttore artistico Emiliano Leonardi che ha ringraziato il Pontificio Istituto di Musica Sacra per il patrocinio. Il pubblico ha potuto ascoltare un interessante programma incentrato sugli Anthems di Purcell. Presente anche l’ambasciatore Stefano Benazzo, modellista architettonico e navale, che ha presentato ufficialmente alla città l’esposizione del modello in scala 1:140 della Consolazione dallo stesso realizzato nel 2021. Il modello, con le didascalie curate dall’architetto Raffaele Davanzo, sarà esposto fino al 5 ottobre (ingresso libero). Questa sera proseguirà il programma musicale con uno concerto dei maestri Luca Venturi (violino) e Marco Venturi (organo). Come da tradizione, è previsto un programma religioso che culminerà con la messa solenne alla presenza del vescovo Gualtiero Sigismondi. Al termine, l’atteso spettacolo pirotecnico.

Su. Fe.