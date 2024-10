Conoscere il vino umbro di qualità “It’s time for wine”, al via le serate

Conoscere da vicino l’eccellenza della produzione vitivinicola del cuore verde d’Italia. Questo e molto di più è “It’s time for wine”, il format itinerante in otto enoteche a cura di UmbriaTop che ha preso il via ieri e fino all’8 dicembre presenterà un calendario di serate con approfondimenti, storytelling e degustazioni dedicate al vino umbro di qualità. Il format, già sperimentato con successo l’anno scorso da MTV Umbria, quest’anno partner dell’evento, ha valorizzato il vino nei luoghi di maggiore interesse turistico e commerciale dei territori umbri, tramite l’organizzazione di una serie di degustazioni dei vini delle aziende regionali in alcune enoteche selezionate su tutto il territorio, nelle aree di maggior interesse turistico e commerciale. Nelle otto enoteche verrà allestito un corner promozionale e informativo sull’iniziativa con 4/5 vini delle 34 aziende socie di UmbriaTop partecipanti. I vini saranno a disposizione della clientela dell’enoteca per tutta la settimana per assaggi e degustazioni gratuite, tra le 18 e le 19.30. La settimana si concluderà con una degustazione guidata a cura di Antonio Boco, giornalista enogastronomico, che spiegherà vini, territori e peculiarità alla presenza dei produttori che contribuiranno a raccontare l’unicità dei loro prodotti. Si parte, fino al 20 ottobre, con l’Enoteca Beresapere di Perugia che accoglie le aziende Terre Margaritelli, Briziarelli, Antonelli, Chiorri, con l’evento di degustazione in agenda giovedì. Nella stessa settimana, l’Enoteca e Centro Didattico Le Clos di Terni ospita le cantine Duca della Corgna, Pomario, Lungarotti, Tenuta Freddano, con evento finale venerdì. Gli eventi sono gratuiti e su prenotazione.