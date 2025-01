Concerto straordinario per la Filarmonica

L’appuntamento è alle 17.30 del primo febbraio quando nella chiesa di San Francesco si svolgerà il concerto straordinario, fuori abbonamento, offerto dalla Fondazione Cassa di risparmio Terni e Narni per la 50ma stagione della Filarmonica Umbra, con la collaborazione della Diocesi di Terni, Narni e Amelia.

“I virtuosi italiani“, diretti da Alberto Martini, presenteranno un programma originale dal titolo “Back to Bach“. Ospite d’eccezione Paolo Fresu, trombettista di fama mondiale. Il progetto, ambizioso e intrigante, nasce dall’incontro tra Fresu e Alberto Martini, direttore e anima de “I Virtuosi italiani“.

Il programma è il risultato di una collaborazione sull’idea di accostare il repertorio e lo spirito della musica barocca al jazz e a due modi, che si integrano perfettamente, d’intendere l’improvvisazione. Nel programma, quindi, troveranno posto non solo composizioni d’epoca, ma anche composizioni espressamente realizzate da musicisti e compositori viventi con lo spirito “barocco” dell’improvvisazione, dando vita a uno spettacolo intenso e variegato, in cui classici e contemporanei si intersecheranno in un affascinante e coinvolgente equilibrio.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il sostegno di contributo di Mic Ministero della Cultura, Fondazione Cassa Risparmio Terni e Narni, Regione Umbria, Comune di Terni e Camera di Commercio dell’Umbria.