Concerto di fine anno con coro e orchestra. La San Paolo emoziona

Grande successo per l’orchestra e coro giovanile e del coro dei docenti dell’Istituto San Paolo che si sono esibiti a San Pietro. La direzione del tradizionale concerto di fine anno è stata affidata al maestro Carlo Stoppoloni e alla professoressa Silvia Pelliccia. Il progetto Coro e Orchestra costituisce uno dei fiori all’occhiello dell’Istituto San Paolo poiché mette in campo la sinergia delle eccellenti professionalità dei docenti al servizio di giovani talenti che la scuola ha il dovere di scoprire e mettere in luce.