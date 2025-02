PERUGIA – La Polizia di Stato rinnova l’impegno nella campagna permanente di sensibilizzazione “Questo non è amore” in occasione della ricorrenza di San Valentino. Nella mattinata di ieri personale specializzato della Questura di Perugia ha incontrato, in piazza Italia, la cittadinanza ed una rappresentanza di studenti del liceo classico Mariotti a cui è stato distribuito materiale informativo sulla prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Contestualmente, si è svolto un incontro formativo con gli studenti dell’Associazione CNOS FAP Regione Umbria- La scuola di Don Bosco” con i quali sono stati affrontati, nell’ambito dell’educazione alla legalità, argomenti legati non solo alla violenza di genere, ma anche ai reati contro la persona e al corretto utilizzo delle piattaforme social e chat.

San Valentino è stato ricordato anche da Poste italiane con un annullo filatelico, dedicando al patrono degli innamorati due colorate cartoline filateliche. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è ancora in vendita al prezzo di un euro negli 8 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Perugia, online su poste.it oltre che nei dieci Spazio Filatelia. La cartolina puzzle dal titolo “Game Lover”, al prezzo di 5euro, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.