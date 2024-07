"Commissione disertata". Ma non c’era la convocazione

Partenza con gaffe per il nuovo Consiglio comunale di Castiglione del Lago che, dopo aver polemizzato sull’assenza dei consiglieri di minoranza alla prima riunione Commissione bilancio, è costretto alla scuse perché non erano state inviate le convocazioni. "È dalla stampa che l’opposizione ha appreso che in data 24 luglio si è svolta la riunione d’insediamento della Commissione bilancio, finanze e affari generali. La totale assenza dell’opposizione è stata rimarcata con ironia e sarcasmo, senza invece sottolineare che non eravamo presenti perché nessuno si era preoccupato di convocarci anche e solo con una semplice telefonata. Un grave errore formale e istituzionale", così è bollato dalla consigliera Francesca Traica, di FdI. Per Filippo Vecchi l’aspetto più singolare è che "viste le assenze, a nessuno sia venuto il dubbio che qualcosa non fosse stata fatta correttamente" e chiede l’annullamento della riunione e di inserire una sua interrogazione nella prossima seduta del consiglio comunale per chiarire questa situazione. Sempre dalla minoranza Paolo Brancaleoni legge "con stupore dalla stampa che si è tenuta la prima riunione della Commissione Bilancio. Viene rimarcata la mia assenza, peccato che nessuno mi abbia convocato. È evidente che non si potrà procedere alla votazione sul bilancio preventivo al Consiglio comunale del prossimo 31 luglio. Un ulteriore esempio di approssimazione e pressappochismo". L’amministrazione corre ai ripari con una nota in cui parla del disguido e la Presidente del Consiglio Comunale Sara Petruzzi ha provveduto a riconvocare la commissione per martedì 30 luglio alle ore 21, prima dello svolgimento del prossimo Consiglio Comunale, naturalmente con il medesimo ordine del giorno. La prima seduta della V Commissione Bilancio, Finanze e Affari Generali verrà quindi ripetuta. "Le Commissioni consiliari – spiegano dall’Amministrazione – sono uno strumento fondamentale per l’operato dell’organo amministrativo. In un’ottica di trasparenza e condivisione è sicuramente auspicabile la maggior partecipazione possibile da parte dei consiglieri che le compongono".