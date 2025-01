Città, strade più protette. Interventi sugli alberi. Cambiano traffico e sosta

Raffica di interventi sul fronte delle potature degli alberi di proprietà comunale presenti in città. Le azioni riguarderanno gradualmente tutto il territorio comunale, sul quale ci saranno dunque cambiamenti di viabilità, con traffico veicolare temporaneamente interdetto e divieto di sosta con rimozione.

Tra le zone interessate ci sono Rasiglia (potatura di contenimento); Parco Agorà (potatura di contenimento); Parco Agorà, via Pollino, via Aspromonte (potatura di contenimento "Carpino piramidale"); via Fiamenga (potatura di contenimento per pubblica incolumità); Ina Casa (potatura straordinari degli alberi di via Po, via Tevere, via S. Costantini e vie limitrofe); via Monte Puranno (potatura straordinaria dei pioppi cipressini); via Flaminia vecchia, via Fano e via Siena (percorso pedonale) (potatura straordinaria di tutte le alberature); viale Firenze, via IV Novembre tratto Piazzale Firenze (potatura straordinaria); Uppello (potatura); via Brunelleschi via C. A. Dalla Chiesa, via Case Basse (potatura straordinaria dei pioppi e querce); via Ridolfi (potatura di formazione degli alberi); via Intermezzi (potatura straordinaria degli alberi); Parco dei Canapè (potatura straordinaria dei pini lato S. Caterina e ripulitura alberature spontanee adiacenti al muro con transennatura); via delle Fornacette (potatura e messa in sicurezza delle roverelle a margine dell’area ex Briziarelli e lungo strada); via Cupa, da via Polanca a via Bianca (potatura straordinaria e ripulitura delle aiuole dalla vegetazione infestante).

Elenco completo sul sito del Comune.