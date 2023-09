Cinema del sociale Tutte le sfide del PerSo

Il grande cinema sociale e d’autore con i migliori documentari del panorama internazionale torna ad animare Perugia. E’ tutto pronto per la nona edizione del “PerSo“, il Perugia Social Film Festival in arrivo da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre con due anteprime da giovedì 28 per nove giorni di programmazione ad ingresso gratuito nelle tre sale storiche dell’acropoli (Méliès, Zenith e PostModernissimo) e in altre dieci location, con tre categorie di concorso, 56 titoli nazionali e internazionali dei quali 11 anteprime italiane.

All’insegna del claim “Differente. non indifferente“, il Festival 2023 è stato presentato ieri a Roma, a Casa Argentina (foto sopra). Stefano Rulli, presidente della Fondazione La Città del Sole e tra i fondatori del festival, ha sottolineato la volontà "di mostrare cinema internazionale di livello e contribuire alla formazione e promozione dei giovani cineasti", Alberto Pasquale, direttore dell’Umbria Film Commission ha elogiato il valore del PerSo e le sue sinergie insieme al consigliere Daniele Corvi mentre i due direttori artistici, Giovanni Piperno e Luca Ferretti hanno spiegato che "il social che portiamo nel nome non è una gabbia per individuare i temi dei film da selezionare, scelti soprattutto in balse alla loro qualità, ma uno stimolo per coinvolgere nel festival ogni anno più cittadini possibili, anche tra i più svantaggiati: detenuti, migranti, studenti liceali ed universitari, utenti dei servizi psichiatrici".

Oltre ai tanti film in programma, Il Festival metterà così in scena anche una mostra fotografica, una live performance artistica, due masterclass, una residenza artistica, eventi speciali e oltre 40 ospiti in sala negli incontri con il pubblico. E poi ci sono gli eventi speciali. Torna la sezione dedicata alle opere in realtà virtuale a tematica sociale con proiezioni alla Sala Binni e un workshop per professionisti di produzione in realtà virtuale, promosso da Umbria Film Commission. E poi una retrospettiva dedicata al regista Pietro Marcello che il 7 ottobre farà anche un incontro con il pubblico, una mostra fotografia con proiezioni, dedicata a Cecilia Mangini e Pier Paolo Pasolini al Museo Archeologico, la residenza di sviluppo creativo Itineranze Doc, proiezioni ed incontri con gli autori al carcere di Capanne e percorsi di formazione per due giurie che coinvolgono oltre 60 studenti delle scuole e università perugine.

Sofia Coletti