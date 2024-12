Centenario di Puccini: "Gianni Schicchi" al Teatro Mengoni con Grande Lirica Umbria

Per il centenario della morte di Giacomo Puccini, il progetto “Grande Lirica Umbria“ e il Coro Lirico dell’Umbria guidato da Paolo Galmacci in collaborazione con il Comune, mettono in scena oggi alle 18 al Teatro Mengoni l’opera “Gianni Schicchi“, il personaggio dantesco cui Puccini e il librettista Giovacchino Forzano dettero nuova vita nel celebre Trittico presentato per la prima volta a New York nel 1918.

La regia dello spettacolo è firmata da Stefano Rinaldi Miliani, gli interpreti principali sono Andrea Sari, Sarah Piccioni, Alessandra Ongarello, Nicola di Filippo, Francesco Pandolfi con il pianoforte di Ettore Chiurulla e il Coro Lirico dell’Umbria diretto da Alessandro Zucchetti.

Il costo del biglietto è ridotto a 15 euro e i posti, non numerati, sono acquistabili anche oggi, dalle 17. Per lo spettacolo è disponibile anche il programma di sala, con il libretto dell’opera e tre appendici inedite, riguardanti il rapporto di intensa amicizia tra Giacomo Puccini e il perugino Riccardo Schnabl Rossi.