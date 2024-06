C’è ’Moon in June’ al Trasimeno . Malika: "Il mio concerto per Sergio"

"Passare del tempo con Sergio ed essere travolta dalla sua vitalità mi ha regalato la forza di fare sempre del mio meglio e di sognare in grande, anche quando sembra impossibile". Con queste parole, colme d’affetto e nostalgia, Malika Ayane ricorda Sergio Piazzoli in attesa del concerto esclusivo a lui dedicato. Sarà infatti la raffinata cantautrice ad inaugurare il festival “Moon in June“ che da venerdì a domenica irrompe all’Isola Maggiore, nel cuore del Trasimeno, per un omaggio all’indimenticabile promoter e al suo luogo del cuore, nell’ambito del fitto cartellone di “Sergino Memorie“.

Il programma voluto da Patrizia Marcagnani, promette forti emozioni con musica al tramonto e progetti esclusivi. Si comincia venerdì alle 18 con l’inaugurazione della “Panchina sonora” in memoria di Piazzoli, con tanto di totem e QR Code per ascoltate la musica (una seconda sarà al Frontone dal 12 luglio). Alla cerimonia ci sarà anche Malika Ayane, che alle 19.45 presenterà con un trio acustico il suo speciale “Concerto per Sergio Piazzoli”. Una performance creata per il festival per ricordare il legame speciale che li univa, iniziato 15 anni fa nelle notti di Umbria Jazz ("ero andata da spettatrice e lui mi ha portato a vedere concerti esclusivi") proseguito nel 2012 quanto Sergio, ricorda Malika, "ha prodotto la data zero e l’allestimento del tour di “Ricreazione” e con tutto l’affetto mi ha dato i consigli necessari per rendere comprensibile a tutti una rappresentazione che era chiara solo nella mia testa". E poi c’è l’invito "a Isola Maggiore dove stava costruendo la sua casa dei sogni. Io mi sono innamorata di quel posto e gli ho chiesto una mano a cercare una casa anche per me. Siamo rimasti tutto il giorno a girare ogni angolo dell’isola".

Potenziati i traghetti con partenza da Tuoro alle 14.40; 16.10; 17.40, 18.40 e 19.30, ritorno dopo il concerto; 21.40 e 22.20.

Moon in June riprende sabato alle 19.45 con “Danilo Rea Play Ryuichi Sakamoto”: Il celebre pianista e compositore rende omaggio a Sakamoto con un concerto esclusivo al tramonto, aperto dal progetto “Profili Mediterranei”. Moon in June si chiude domenica, sempre alle 19.45, con “Connessioni sonore”, un viaggio musicale senza confini con protagonisti Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori, con apertura della cantante Giorgia Bazzanti in “Chitarra & Sound experience”.

Sofia Coletti