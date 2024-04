C’è la ’Festa dei Boschi’ con "Civilino" e la Prociv

BASTIA UMBRA – Bastia Umbra partecipa alla nona edizione della "Festa dei Boschi": l’appuntamento è per domani mattina al percorso verde (lato Ponte Rosso, dalle 10 alle 13) e, nel pomeriggio, al Centro sociale di Campiglione (15.30-18), con attività tutte completamente gratuite. Tante gli appuntamenti e gli stand che potranno essere visitati, offrendo opportunità di conoscenza e anche di provare esperienze legate alla natura. In mattinata, al percorso verde è prevista la presenza dello stand informativo dei carabinieri della biodiversità di Assisi ed è in programma la passeggiata ecologica. Nella stessa zona sarà presente il gruppo comunale Protezione Civile che proporrà iniziative per i bambini con "Civilino", un personaggio di fantasia che promuove iniziative rivolte a bambini e ragazzi all’interno del mondo della Protezione Civile e dell’educazione ambientale; attività che sarà poi riproposta anche nel pomeriggio. Nel pomeriggio, al Centro Sociale Campiglione, saranno operativi diversi gruppi e realtà. La biblioteca comunale "Alberto La Volpe" proporrà "I racconti dei boschi", incontri con i libri per bambini a cura dei bibliotecari e dei volontari di "Nati per Leggere Umbria". La Ludoteca municipale "Gianni Rodari" darà la possibilità, ai più piccoli, di praticare attività artistiche e di cimentarsi in giochi. La Pro loco di Bastia Umbra, dal canto suo, proporrà la mostra fotografica "La vita lungo il fiume". Infine l’associazione nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Sezione di Perugia proporrà "Pompieropoli": i bambini imparano ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti proprio come piccoli pompieri.