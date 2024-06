"Castiglione, che successo il Pd". Sette consiglieri comunali eletti

"Il Pd di Castiglione del Lago è al primo posto" ed entra in Consiglio comunale con 7 consiglieri eletti, un risultato che lo piazza in cima alle classifiche dell’Umbria e in vetta per i Comuni sopra i 15mila abitanti. Alessio Meloni, segretario comunale del Partito democratico di Castiglione del Lago, interviene sui risultati della tornata elettorale dell’8 e 9 giugno che ha riguardato le elezioni europee e le comunali. "A nome di tutto il Partito democratico, ringrazio la cittadinanza per aver accordato di nuovo fiducia al centrosinistra e al rieletto sindaco Matteo Burico con oltre il 61% dei voti alle recenti elezioni amministrative comunali. Questo risultato è anche un riconoscimento evidente per l’ottimo lavoro svolto dalla amministrazione comunale castiglionese e dalla maggioranza che la sosteneva che, in queste elezioni, è stata ulteriormente rafforzata".

"Uno speciale ringraziamento – prosegue Meloni – va ai candidati presenti nelle liste a sostegno della candidatura di Matteo Burico e a quelli iscritti al Pd che sarà rappresentato in Consiglio comunale da ben sette consiglieri su sedici totali, oltre che dal sindaco stesso. Un risultato ottenuto grazie all’impegno dei candidati e dei tanti volontari e militanti che hanno saputo interpretare al meglio il sentire degli elettori. Il dato raccolto dal Partito democratico a Castiglione del Lago – prosegue Alessio Meloni – alle elezioni europee, con un consenso vicino al 38%, ci conferma al primo posto nel nostro Comune e in Umbria fra i comuni con più di 15.000 abitanti, solo dopo Paciano, Allerona e Montone (Comuni con meno di 5000 abitanti). Un risultato straordinario dovuto al lavoro dei militanti che hanno saputo, con la loro azione e con il consenso degli elettori, ribadire con forza il ruolo da protagonista del Pd di Castiglione del Lago in tutta l’Umbria".

"Quanto prima verrà composta la giunta comunale che insieme al sindaco e alla coalizione comincerà a lavorare per realizzare pienamente tutti gli impegni assunti in campagna elettorale al fine di onorare al meglio la fiducia ricevuta dai cittadini" conclude il segretario dei Dem, Meloni.