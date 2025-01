“Casa del Ragazzo“ in campo per formare i più giovani

FOLIGNO - Si riaccendono i fornelli del Cnos Fap - Casa del Ragazzo di Foligno, da sempre impegnata nell’orientamento, formazione e aggiornamento professionale dei giovani per permettere loro l’entrata nel mondo del lavoro . L’iniziativa “Oggi cucino io”, ideata e promossa da Sara Ruffinelli e Sara Ortolani in collaborazione con l’associazione Eteria , si ripropone di far conoscere agli allievi del centro, guidato da Nicoletta Marongiu, il percorso umano e professionale di scrittori, attori , autorità, conduttori televisivi, giornalisti e professionisti in vari ambiti. Anche in questa edizione affiancheranno gli studenti i docenti Monia Ciancaleoni ed Elena Arcangeli. Dopo la partecipazione dell’assessore Alessandra Leoni, tre illustri ospiti si cimenteranno nella preparazione di piatti della tradizione umbra per ottenere il titolo di chef. A febbraio indosserà la divisa Giacomo Marinelli Andreoli, giornalista professionista, direttore responsabile di Umbria Tv. A seguire , con date ancora da confermare, Luca Manfredi, regista, sceneggiatore e scrittore e Nicodemo Gentile affermato avvocato penalista , presidente dell’ associazione Penelope e autore di libri di cronaca nera.