Cannara, il sogno è realtà

CAMPITELLO: Pernini, Bellini, Vinci, Mulas, Latini, Ligorio, Preite (27’st Ferrante), Silvestri, Bochak (20’st Mazzoni), Dotto (35’st Perni), Bottausci (40’pt Bernardini). A disp: Farnetti, Franceschini, Desantis, Perini, Merendoni, Santocchi, Bernardini, Ferrante, Mazzoni. All. Lucà

CANNARA: Cosimetti, Baglioni, Mattia, Camilletti, Piantoni, Sapenza, Bazzoffia, Ferrario Fa., Rosselli, Della Vedova (30’st Casrdoni), Frustini (1’st Ferrario Fr.). A disp: Liotti, Luce, Senigallia, Petterini, Baglioni F., Nuti, Cardoni, Manuali, Ferrario Fr.. All. Ortolani

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Frizza e Caravella di Perugia).

Marcatori: 25’ pt Latini rig. (CAM), 42’ st e 3’, sts Fr. Ferrario (CAN), 4’ pts Manuali (CAN)

Note: espulso al 12’ pts il tecnico Lucà (CAM). Recupero: pt 2’, st 4’, pts 1, sts 5’.

Il sogno è realtà per il Cannara. I rossoblù di Ortolani battono 3-1 il Campitello ai supplementari, in rimonta, nella finale playoff del girone B, conquistando l’accesso alla finalissima di domenica prossima, contro la Pontevecchio, che assegnerà la promozione in Eccellenza. Sull’incredibile rimonta in campionato c’è impressa, in maniera indelebile, proprio la firma del tecnico Ortolani, capace di prendere la squadra in zona playout e portarla addirittura a giocarsi la promozione nel campionato d’Eccellenza.

Campitello in vantaggio al 25’ quando Bottausci finisce giù in area e Nykolyn assegna il penalty. Dagli undici metri Latini non sbaglia e il pallone va in rete.

Gara in discesa per il Campitello, forte dei due risultati su tre, ma al 40’ Bottausci è costretto ad uscire per infortunio. Al suo posto dentro Bernardini.

Nella ripresa il Cannara si getta in avanti alla disperata ricerca del pari che arriva all’87’ quando Franco Ferrario insacca in mischia. Si va ai supplementari e Manuali, al rientro dall’infortunio, trova l’incornata vincente che vale il 2-1 per il Cannara al 93’. Nel finale ancora Franco Ferrario fissa il definitivo 3-1. Parapiglia in campo che porta alle espulsioni di Mulas, Sapienza e Bellini.