Cammino spirituale sulle orme di Santa Rita

SPOLETO Da Santa Chiara a Santa Rita (nella foto le celebrazioni di ieri), nasce il Comitato per promuovere il cammino spirituale “Sentieri delle rose da Montefalco a Cascia“. La proposta arriva dall’Archidiocesi Spoleto-Norcia, dalla Provincia Agostiniana d’Italia e dall’Associazione Parco Culturale Ecclesiale ’Terre di Pietra e d’Acqua’, coinvolgendo ben dieci comuni. Si tratta di "un percorso di fede per valorizzare le figure di due importanti Sante del Cristianesimo: Santa Rita da Cascia e Santa Chiara da Montefalco". Il Comitato, a cui aderiscono i comuni di Montefalco, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto, Campello Sul Clitunno, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Poggiodomo e Cascia, avrà il compito di valorizzare questo percorso. Tra i principali obiettivi c’è quello di stimolare la collaborazione tra enti laici e religiosi, aziende e associazioni locali dei territori attraversati dal percorso, promuovere il “Cammino“ come prodotto turistico integrato, a forte vocazione spirituale, con la stampa, i media, il web, le fiere al fine di stimolare l’aumento dei flussi turistici nazionali e internazionali. I Comuni dovranno occuparsi di mettere in sicurezza e dotare il percorso del Cammino di segnaletica e informativa relativa ai diversi percorsi. In fine tra gli obiettivi c’è anche quello di aumentare e differenziare l’ospitalità e il numero di posti letto per pellegrini, camminatori e ciclisti affinché diventi un cammino sempre più accessibile.