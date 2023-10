Calibro Africa, incanto di musica e scrittori

CITTÀ DI CASTELLO – Una foresta di carta bianca che ha incantato tutti i bambini (e anche gli adulti) mentre nei luoghi più belli della città, di giorno e di notte, si possono conoscere i più grandi scrittori africani in circolazione che hanno offerto riflessioni molto interessanti e attuali. Tutto questo - e tanto di più- è ’Calibro Africa’: il festival 2023 segna un importante salto di qualità per la manifestazione che ‘festeggia’ il suo decennale con un’edizione baciata da sole (promossa da associazione il Fondino con Edizione eo). Grandi opportunità di incontri sul filo della letteratura, dell’attualità e della poesia anche oggi nel programma dell’ultimo giorno. Una domenica davvero interessante che inizia alle ore 10.30 all’Auditorium di San Giovanni Decollato con "Tutto quello che non abbiamo visto" Tommaso Giartosio e Pap Khouma, con Giorgia Sallusti; a seguire alle 11.30 "Scritture afroitaliane" Cristina Ubah, Ali Farah e Anna Maria Gehnyei, con Lara Ricci. Alle ore 16 in Biblioteca "Omenana,La fantascienza africana" con Chiara Reali, Giulia Lenti e Djarah Kan, poi nel giardino della Pinacoteca alle ore 18 Cheluchi Onyemelukwe-Onuobia. Chiusura stasera alle ore 21 al Teatro degli Illuminati con Zam! Ebale Zam Martino in concerto con Ivan Teobaldelli e i musicisti Vladimir Kostov, Koffi Sadjo Hetsu e Octave Agbekpenou. Per la sezione Piccoli Calibro nel fantastico bosco di carta allestito al museo di Tela Umbra, laboratori per bambini "Moabi A far pace con la foresta". Oggi alle ore 16.30 lettura scenica di Moabi, di Mickaël El Fathi, merenda e dalle 15 alle 19 è visitabile la mostra di Ruggge.