Cade sulla montagna. Soccorsa settantenne

Stava effettuando un’escursione sul monte Palanzana vicino a Viterbo, ma una caduta ha richiesto l’intervento di salvataggio dei vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 14 del primo gennaio, quando una donna di settanta anni, originaria di Orvieto, ha perso l’equilibrio, rovinando a terra e procurandosi una brutta frattura. La donna che aveva deciso di avventurarsi da sola in quella escursione e non non più in grado di camminare a causa della frattura, ha lanciato la richiesta d’aiuto e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri forestali, si sono messi sulle sue tracce.

Le ricerche si sono rapidamente concentrate nella zona da dover era arrivata la chiamata. La settantenne è rimasta al telefono con i soccorritori durante le ricerche, fornendo ai vigili del fuoco le indicazioni necessarie per individuare l’area boschiva dove era rimasta bloccata. Una volta raggiunta è stata posizionata su una barella toboga e portata al punto di partenza del percorso, alle pendici della Palanzana. E’ stata quindi affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale viterbese di Belcolle. La donna è rimasta vigile per l’intera fase del salvataggio.