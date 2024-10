Cade nel fiume, rischia di annegare. Un vigile urbano si tuffa e lo salva

Cade nel fiume e viene salvato da un agente della polizia locale che si getta nelle acque. Intervento provvidenziale ieri mattina al Parco Hoffman degli agenti della polizia locale, coordinati dalla comandante Simonetta Daidone. La loro tempestività e la loro professionalità, infatti, è stata fondamentale per salvare un uomo, sulla cinquantina, caduto nel fiume e che rischiava di affogare. Gli agenti stavano effettuando un servizio sul posto, quando hanno sentito l’uomo gridare aiuto. A quel punto l’intervento dei poliziotti è stato immediato e si sono subito adoperati per salvare la vita al cinquantenne. Uno dei tre agenti già in servizio in zona si è quindi tuffato nel fiume ed è riuscito ad afferrare e trascinare a riva l’uomo, che nel frattempo stava bevendo acqua ed era diventato cianotico. Gli altri agenti nel frattempo hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. L’uomo, una volta trascinato a riva, è stato soccorso e affidato alle cure del personale sanitario. Non si tratta di un gesto estremo ma non è chiaro come mai l’uomo sia caduto in acqua, se per una semplice distrazione oppure per un malore che abbia così determinato la perdita di conoscenza. L’uomo, anche per l’abbigliamento che aveva indosso, si trovava nella zona del Parco Hoffman per una passeggiata. L’area, infatti, è una di quelle preferite dai folignati per svolgere attività all’aria aperta, sport e passeggiate. Il cinquantenne è un frequentatore della zona deve la vita agli agenti della polizia locale che per miracolo si trovavano sul posto al momento della caduta in acqua. Il Parco Hoffman è da poco entrato nel progetto del ‘Parco urbano diffuso’, con un finanziamento di quasi due milioni di euro per la riqualificazione di sei parchi, tra cui questo, con la piantumazione di nuove alberature, la sistemazione di percorsi pedonali, l’installazione di arredo urbano, giochi per bambini e aree fitness.

Alessandro Orfei