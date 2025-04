Sale cinematografiche Arrivano i fondi . Spiragli in vista anche per l’ex Lilli

Aiuti da palazzo Donini per le sale cinematografiche. La notizia riaccende i riflettori e le speranze anche per l’ex cinema Lilli, da anni in attesa di una riqualificazione. Questa potrebbe dunque essere la volta buona. L’assessorato al turismo della Regione Umbria conferma infatti il proprio impegno a favore dell’audio-visivo e del turismo con la pubblicazione del bando per il sostegno agli investimenti delle imprese che gestiscono sale cinematografiche. L’iniziativa, che dispone di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2025, è finalizzata a incentivare interventi di riqualificazione e miglioramento delle sale cinematografiche.

L’obiettivo è quello di rendere l’offerta di spazi cinematografici in regione sempre più attrattiva e competitiva, garantendo strutture all’avanguardia, accessibili e riconoscendone il ruolo strategico nella promozione del territorio e nella crescita economica. "Il cinema e le sale cinematografiche - spiega l’assessore Simona Meloni - sono un elemento fondamentale dell’offerta culturale e turistica dell’Umbria. Con questo bando si vanno a supportare le piccole e medie imprese del settore, affinché possano migliorare la qualità dei servizi offerti e contribuire alla crescita complessiva del sistema audiovisivo. Il sostegno a queste attività rappresenta inoltre un’occasione di valorizzazione delle città e dei centri storici".

Il bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 26 marzo 2025, Supplemento ordinario n. 4 - oltre che sul portale istituzionale nella sezione “Bandi” e in “Amministrazione Trasparente”. Le imprese interessate possono consultare il testo completo del bando e la documentazione necessaria sul sito della Regione Umbria.