Caccia a nuovi posti auto per i residenti

ORVIETO Si sta lavorando per incrementare i posti auto liberi a disposizione dei residenti del centro. Lo anticipa il sindaco Tardani rispondendo ad una sollecitazione del consigliere comunale del Pd Federico Giovanni, che chiede maggiori controlli alle auto che entrano nella zona del quartiere medievale, dove si chiede di installare anche una telecamera. "I controlli ci sono – dice il sindaco – anche se c’è chi si lamenta perché non ne facciamo, e poi finiamo sui giornali perché invece facciamo troppe multe. Delle due l’una. I posti bianchi sono destinati a tutti i residenti del centro storico non a quelli di una specifica area. Certo, i posti bianchi sono pochi rispetto ai residenti. Per questo stiamo verificando insieme al comandante della polizia locale la possibilità di destinare alcune aree a strisce blu della città a nuovi parcheggi da mettere a disposizione dei residenti. Per quanto riguarda piazzale Cimicchi –aggiunge– non c’è alcun progetto per la realizzazione di un parcheggio né tantomeno uno studio di fattibilità, solo un’idea venuta a qualcuno tempo fa".