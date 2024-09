Botte e minacce col coltello davanti ai figli minori: una coppia nei guai

Perugia, 19 settembre 2024 - Botte e minacce col coltello davanti ai tre figli minori. Marito e moglie sono finiti all'ospedale e denunciati dalla Polizia, su segnalazione del Pronto Soccorso. Si tratta di un uomo, classe 1975, già gravato da precedenti reati, mentre la donna è del 1991. I due, come si apprende dalla Questura, dopo aver fatto uso di droga, a seguito di una lite per motivi di gelosia, avvenuta in presenza dei tre figli, l’uomo è stato dapprima aggredito verbalmente e, successivamente, percosso dalla donna che, nell’occasione, l’ha persino minacciato con un coltello. Sia il 49enne che la 33enne hanno riportato delle lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in 30 e 15 giorni. Inoltre, da quanto appreso dagli operatori, non si tratterebbe del primo episodio, infatti, ci sono stati altri episodi di lite non denunciati dalle parti. I tre minori, invece, sono stati allontanati dall’abitazione e affidati a familiari.