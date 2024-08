Botte con la catena in piazza Matteotti: denunciati in quattro

Quattro denunciati per le violenze di venerdì scorso in piazza Matteotti, che avevano portato al ricovero in ospedale di una persona. All’esito degli approfondimenti investigativi svolti, gli agenti del Commissariato di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno identificato i quattro soggetti – tutti nordafricani – che nella notte tra il 23 e il 24 agosto, nella centrale Piazza Matteotti, hanno aggredito un cittadino tunisino cagionandogli feritelesioni personali. Ai quattro viene ora contestato il concorso nel reato di lesioni personali gravi e pluriaggravate. I poliziotti hanno ricostruito l’accaduto tramite le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari e attraverso i filmati ricavati da alcune telecamere di videosorveglianza. È emerso che il cittadino tunisino, al culmine di una discussione originata da futili motivi, è stato aggredito da altri quattro nordafricani che, considerato il numero, hanno avuto facilmente la meglio nei suoi confronti. Si tratta di quattro persone tutte già note alle forze dell’ordine per essersi in passato rese responsabili di altri delitti contro la persona. Alcuni di essi sono peraltro gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Tra le aggravanti contestate ai quattro maghrebini vi è anche quella dell’aver utilizzato, per l’aggressione, una catena normalmente impiegata per legare la bicicletta in uso ad uno di loro. Nei loro confronti il Questore valuterà l’adozione di misure di prevenzione personali. L’episodio di piazza Matteotti ha riacceso l’attenzione su un’area sensibile sul fronte della sicurezza, al centro di diverse azioni della prima giunta Zuccarini.