Borse di studio nel ricordo di Damiano

TERNI - Stamattina alle 10all’Istituto tecnico tecnologico “Allievi - Sangallo“ si terrà il primo di una serie di incontri dedicati alla ricerca scientifica come prospettiva di studio al termine della scuola superiore, promossi dalla scuola in collaborazione con l’associazione di volontariato Damiano per l’Ematologia. La sinergia è cominciata lo scorso anno scolastico, quando per la prima volta l’istituto è stato individuato proprio dall’Associazione quale destinatario di una borsa di studio a studenti meritevoli che decidano di proseguire il loro percorso formativo nel campo delle biotecnologie. La Borsa di Studio Damiano per l’Ematologia, che gode dell’importante contributo della Fondazione Carit, è giunta quindi alla sua seconda edizione e verrà presentata nel corso dell’incontro di oggi. L’obiettivo è appassionare i ragazzi della scuola superiore, che si devono ancora affacciare al mondo dell’università, a facoltà che aprano le porte alla ricerca scientifica, e far sognare loro di poter portare il proprio contributo all’allargamento delle conoscenze in campo medico. L’Associazione Damiano per Ematologia, crede a tal punto in questo progetto che per l’anno scolastico 2023/2024 ha deciso di allargare la platea dei possibili beneficiari e, quindi, bandire tre borse di studio per gli studenti dell’istituto.