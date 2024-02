Borgo Rivo, stop agli allagamenti. Arriva lo “scolmatore“

TERNI - "L’intervento di Borgo Rivo, che richiede anche temporanee modifiche alla viabilità, riguarda la realizzazione di opere per il miglioramento e la risoluzione delle criticità riscontrate sul sistema fognario", ad annunciarlo l’assessore l’assessore Marco Iapadre. "Il sistema fognario, principalmente di tipo misto, risulta ramificato e ubicato principalmente nelle vie interne a servizio degli abitati presenti. Le tubazioni esistenti convogliano i reflui in un collettore principale, ubicato lungo via del Rivo, che raccoglie tutta la vasta zona a monte di detta strada e che risulta ormai insufficiente al regolare convogliamento delle acque soprattutto nei periodi di pioggia. Al fine di evitare tale disfunzione – annuncia Iapadre –, si realizzerà una nuova tubazione delle acque chiare, con funzione di scolmatore, capace di convogliare le portate in eccesso dal collettore di via del Rivo nel tratto compreso fra l’incrocio di via del Germano e Piazza Marinai d’Italia e scaricarle nel limitrofo Fosso Rivo quale unico ricettore presente in zona".