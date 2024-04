Sellano per la Valnerina, Rasiglia e Pale per la Valle del Menotre. Tre realtà, ognuna per la propria vocazione turistica, che rappresentano il fiore all’occhiello dei rispettivi territori. Conferme grazie al massiccio flusso turistico dell’ultimo veek end, con le tre realtà destinate ad assumere l’etichetta di territori turistici più visitati dell’Umbria. Un fine settimana al di là delle più rosee previsioni, tante presenze registrate il sabato santo e il giorno di Pasqua. Turisti che hanno preferito visitare i luoghi aperti, motivo per cui a Sellano a farla da padrone è stato il “nuovo“ Ponte Tibetano che, ad una settimana dall’inaugurazione è stato metà di migliaia di turisti. "Dopo aver ammirato le Cascate delle Marmore a Terni – hanno commentato in una comitiva di turisti di Conegliano Veneto – non ci siamo persi l’occasione per arrivare a Sellano attratti dal Ponte Tibetano. Un’opera imponente che provvederemo a segnalare ad alcuni nostri amici, che nella prossima estate hanno deciso di trascorrere in Umbria alcuni giorni di vacanza". Il Ponte Tibetano si candida tra le mete più attrattive in vista del ponte del 25 aprile e della stagione estiva. Boom turistico anche a Rasiglia e Pale.

C.Lu.