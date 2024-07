Beneficenza e allegria. Uno spettacolo teatrale al Residence Chianelli

Il teatro sbarca al Residence “Daniele Chianelli”. Mercoledì 24 luglio alle 21 il Parco del Sorriso di Serenella, adiacente alla struttura, ospiterà lo spettacolo “Dissertazioni satiriche su storie improbabili”, della compagnia Teatrodicolle per la regia di Walter Toppetti. Uno spettacolo di beneficenza aperto a tutti, con ingresso ad offerta libera, per far trascorrere una serata in allegria agli ospiti del Residence e raccogliere fondi in favore del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” impegnato da 30 anni nella cura dei malati onco-ematologici.