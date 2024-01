Befana nel nome della solidarietà verso i bambini più bisognosi

TERNI Befana di solidarietà. La San Vincenzo de Paoli, con il sostegno di Terni col Cuore, ha organizzato il tradizionale appuntamento per i più piccoli nei locali della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, nell’oratorio della parrocchia San Giuseppe Lavoratore. Duecento gli ospiti, bambini e accompagnatori di diverse nazionalità, giovani famiglie assistite dall’Emporio Bimbi dalla stessa San Vincenzo, oltre ai volontari. Preparate decine di Calze della Befana, una per ogni bambino. Alla festa hanno dato il loro contributo la Confcommercio e Clown Vip che hanno promosso il progetto “regalo sospeso” nei negozi della città e l’associazione Luce per Terni."L’Emporio Bimbi – spiega l’associazione San Vincenzo de Paoli– in sette anni di attività ha aiutato 1200 bambini di trenta nazionalità differenti. Solo nel 2023 ci sono stati circa 200 nuovi inserimenti. Con questa festa e con altre iniziative, insieme all’aiuto di tanti volontari, cerchiamo di abbattere i muri delle divisioni". Organizzata poi dal Comune la distribuzione, utilzzando l’e-bike, di Calze della Befana a tutti i bambini che sono ospiti di strutture di assistenza. Hanno collaborato con l’’assessorato comunale al welfare l’asssociazione San Martino Impresa Sociale, la Caritas diocesana, il Laboratorio Iidea ed Idea Ride Bike Sharing Marmore. Partenza in mattinata da Palazzo Spada e oltre dieci chilometri di pedalata per raggiungere case-famiglia e comunità educative"