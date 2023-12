Bartoccini, numeri interessanti. Primo posto in attesa della ripresa

La serie A2 femminile sta per giungere al termine della prima fase ed i numeri sono interessanti per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Quindici vittorie ed una sconfitta rappresentano il ruolino di marcia delle magliette nere alla chiusura dell’anno solare. Dopo la retrocessione dalla massima categoria la società sportiva ha voluto ripartire con entusiasmo per essere protagonista. L’ultimo successo contro Pescara ha confermato il primo posto del girone con 43 punti sui 48 disponibili e due lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. Su 54 set disputati, sono stati 45 quelli vinti dalle umbre e solo 9 quelli lasciati alle avversarie; 1’035 punti realizzati, 85 gli ace (1,57 per set); 46,5% di attacchi a segno, 33% di ricezione perfetta e 137 i muri vincenti (2,54 per set). La miglior realizzatrice della squadra è l’opposta colombiana Ivonne Montano con 203 punti realizzati, tallonata dalle schiacciatrici Gaia Traballi (199) e Dayana Kosareva (186). Numeri importanti che danno l’idea di quanto la formazione sia solida, ma adesso è tempo di un breve riposo, i lavori in casa Perugia riprenderanno il 2 gennaio. Il focus sarà sul quarto di finale di coppa Italia del 10 gennaio, una gara secca tra le mura amiche di Pian di Massiano contro San Giovanni in Marignano.

A.A.