“Questa città mi sta sui c….”. Terni, nuova bufera sul sindaco Bandecchi

Terni, 15 aprile 2024 – “Questa città mi sta sui c….”. Nuova polemica sulle spalle di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, dopo gli apprezzamenti decisamente poco garbati rivolti nei confronti della sua stessa città in consiglio comunale.

“Potrebbe essere arrivato il momento giusto per lui e per tutta la squadra di dimettersi e cercare fortuna da altre parti", ha subito replicato la Lega. “Ancora una volta dobbiamo registrare l'atteggiamento volgare e provocatorio del sindaco che in Consiglio comunale attacca con un linguaggio da bettola, medici, giornalisti, rappresentanti delle opposizioni e adesso anche la città di Terni”, afferma il carroccio.

"Parole vergognose e irrispettose - si aggiunge - nei confronti di Terni e di tutti i suoi abitanti che non meritano questo atteggiamento. Questa volta le scuse non basteranno, Bandecchi lasci la poltrona e lo stipendio e si dedichi completamente al suo tour elettorale, visto che in città non c'è mai, se non per offenderla in consiglio comunale”.