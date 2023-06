Bandecchi ai raggi x di “Report“ Politica, università e calcio

TERNI - I riflettori di Report su Stefano Bandecchi. La puntata di lunedì è stata dedicata per circa un’ora al neosindaco di Terni, presidente della Ternana e patron di Unicusano. In mezzo quasi tutte cose dette o risapute: gli ingenti finanziamenti alla politica e ai politici di diversi schieramenti, il legame con Forza Italia e Silvio Berlusconi, l’inchiesta della finanza e il sequestro di venti milioni all’università telematica. Report, condotto da Sigfrido Ranucci, è andato a ricercare anche il decreto con cui la ministra Letizia Moratti nel 2003, quando il premier Berlusconi era già caduto, istituì gli Atenei telematici e ha raccolto le testimonianze di lavoratori e studenti, i primi alle prese con i dickat del presidente e i secondi con i metodi d’insegnamento dell’Ateneo. Il ritratto che ne esce di Bandecchi, che non si è sotratto alle domande e ha usato i suoi toni “coloriti“, è quello dell’uomo “forte“, decisamente troppo almeno in alcune occasioni , che tratta con la politica e si muove nei suoi meandri. Report ha scavato anche suoi costi a fondo perduto della Ternana, per decine di milioni, e sullo sviluppo di Unicusano, arrivata a decine di migliaia d’iscritti. La sensazione è che sarà la magistratura a decidere le sorti del “mondo“ di Stefano Bandecchi.