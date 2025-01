Autonomia differenziata, iniziativa del Comitato del “no“. Successo per l’incontro con il costituzionalista Mauro Volpi

La capacità di spiegare le questioni più complesse con parole semplici e comprensibili. È la cifra del costituzionalista Mauro Volpi che sabato scorso, come già accaduto in settembre, ha incassato il “tutto esaurito” alla sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio. Un’iniziativa partecipata e ricca di interventi, quella promossa dal Coordinamento eugubino contro l’autonomia differenziata e per la difesa della Costituzione, che dicono gli organizzatori "conferma la necessità di continuare sulla strada del confronto e del dibattito con i cittadini". Proprio ieri sera la Consulta ha giudicato inammissibile il referendum per l’abrogazione sull’autonomia differenziata.