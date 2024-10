Assisi abbraccia il mondo. Apre il G7 sulla disabilità. Il piano di viabilità e sicurezza

Domani si apre ad Assisi l’evento internazionale G7 su inclusione e disabilità, che riunisce i leader delle principali economie avanzate del mondo per lanciare un messaggio di condivisione, di pace e per mettere al centro delle agende internazionali i temi dell’inclusione, dell’accessibilità universale, della vita autonoma e indipendente, della valorizzazione dei talenti, dell’inclusione lavorativa e del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Strettissime le norme di sicurezza. L’accoglienza delle delegazioni ministeriali avverrà in piazza San Francesco – nella zona rossa, di massima sicurezza -, mentre lungo via San Francesco, per tutta la giornata, saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per presentare progetti e attività. Nella piazza inferiore e superiore sono previsti due grandi monitor per consentire a tutti i presenti di seguire la cerimonia. Per tale evento si rendono necessarie modifiche alla viabilità sia nel capoluogo che a Santa Maria degli Angeli e anche al servizio raccolta rifiuti. Dalle 18 oggi fino alle 20 di domani è previsto il divieto di sosta in alcune vie e piazze: Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II area esterna al parcheggio, Via Frate Elia, Piazza Inferiore di San Francesco, Largo Gregorio IX, Via San Francesco, Via Fortini, Via Cardinale Merry del Val, Largo Lubich, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Piazza del Comune, Piazza San Pietro e Borgo San Pietro (sino all’intersezione di Via Ancajani). Domani ci sarà divieto di circolazione dalle 5 alle 19 in Via Merry del Val, Via San Francesco, Via Fortini; Via Frate Elia; Via Padre Domenico Stella - Via Giorgetti; Via Albornoz; Via degli Episcopi. BusItalia ha istituito un servizio di navette gratuito da Santa Maria degli Angeli e dai parcheggi.