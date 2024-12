Assessora Spera a Roma: "Diritto all’abitare. Serve una svolta"

1 C’era anche l’assessora Costanza Spera al sit-in organizzato davanti al Parlamento dalle città che aderiscono all’Alleanza Municipalista. In primo piano la richiesta di un piano casa nazionale: se ne sono fatti portavoce le amministratrici e gli amministratori di numerosi comuni italiani, insieme a sindacati e associazioni per il diritto all’abitare. Cinque le proposte consultabili su https://www.pianocasanazionale.it, che riguardano: legge quadro sull’edilizia residenziale pubblica e sociale; assegnazione gratuita ai Comuni di immobili inutilizzati; rifinanziamento del fondo nazionale locazione e fondo nazionale morosi incolpevoli; legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche; misura nazionale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora. "La mobilitazione – spiega Spera – invoca una svolta dopo decenni di disinvestimenti sul fronte del diritto all’abitare".