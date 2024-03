Arvedi chiama a raccolta la città: "Concordiamo l’idea di sviluppo"

Arvedi Ast e Fondazione Giovanni Arvedi-Luciana Buschini intendono organizzare una giornata di confronto fra Regione, Provincia e Comune, sindacati, Confindustria, Fondazione Carit e aziende che operano sul territorio "per individuare specifici obiettivi di intervento, coerenti con un piano di sviluppo del territorio ternano coordinato e concordato". "Per diffondere il valore della Corporate Social Responsibility e la concreta implementazione di progetti ad essa riconducibili da parte delle aziende a favore della comunità ternana, è necessario - spiegano azienda di viale Brin e Fondazione - avviare un confronto fra i principali stakeholder del territorio per individuarne le priorità e, attraverso azioni sinergiche tra le parti pubbliche e quelle private, aumentare l’effetto positivo delle iniziative". "Tale confronto – viene ancora sottolineato – avrà il supporto della Prefettura di Terni". La Csr è uno strumento che contribuisce alla coesione sociale e "AAst si dispone a svolgere un ruolo attivo e responsabile nei confronti della comunità locale insieme ad altre imprese del territorio e consolidare un rapporto basato sulla reciproca fiducia con tutti gli stakeholder". Oggi al Ministero delle Imprese nuovo summit tra azienda, regione e istituzioni in vista dell’atteso “accordo di programma“ che porterà investimenti per un miliardo in viale Brin. Ma l’intenzione del Gruppo Arvedi sarebbe proprio quella di pianificare con gli enti locali le migliori strategie di sviluppo del territorio. "Prendo atto con soddisfazione - commenta la presidente della Regione, Donatella Tesei - dell’apertura di Arvedi a realizzazioni di responsabilità sociale sul territorio, iniziativa da tempo insieme condivisa. Sono pronta a fare la mia parte". L’assessore comunale allo sviluppo, Sergio Cardinali: "Le trattative tra Comune e Ast producono un primo effetto, finalmente l’azienda apre ad un confronto con tutti i portatori di interessi per affrontare le possibili iniziative da mettere in campo in merito alla responsabilità sociale di impresa. Si tratta delle azioni compensative che l’azienda metterà in campo a fronte dell’utilizzo delle risorse ambientali".

Ste.Cin.