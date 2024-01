"Arte presepiale, mostra a livello internazionale"

CITTÀ DI CASTELLO – La XXII edizione della Mostra internazionale d’arte presepiale, con centinaia di opere esposte, si è chiusa con quella che gli organizzatori definiscono "una grande partecipazione, riscontro mediatico senza precedenti e apprezzamento dei visitatori, che nel libro degli ospiti hanno scritto commenti più che lusinghieri". Il presidente Lucio Ciarabelli e il direttore della mostra Claudio Conti, insieme ai membri dell’Associazione Amici del presepio esprimono dunque "grande soddisfazione per aver portato a termine brillantemente un progetto nato sei mesi prima. Il nostro filo condutture – dichiarano – è quello di far salire ogni anno in più il livello dell’esposizione, il valore delle opere esposte, la proposta culturale e turistica che cerchiamo di offrire alla nostra città". Ed è proprio dai visitatori che vengono raccolte impressioni, giudizi e le recensioni nel libro delle firme e dei messaggi. "In questi ultimi anni – precisano Ciarabelli e Conti – è stato un continuo innalzamento dei risultati sia sul piano della qualità che delle presenze, che anche quest’anno ha avuto un leggero aumento rispetto alla precedente edizione, segno di bontà del lavoro". Lavoro che viene svolto dall’associazione assieme ad istituzioni, privati, aziende "che hanno supportato e creduto nella bontà dell’iniziativa, entrata a far parte di quegli appuntamenti conosciuti e voluti". Un pubblico ringraziamento viene rivolto al vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini (che mette a disposizione la Cripta del Duomo), al Prefetto di Perugia, Armando Gradone, al cardinale Luis Antonio Gokim. Soddisfazione anche dal Comune, che sottolinea"la dimensione internazionale che ha raggiunto la rassegna unica nel suo genere, manifestazione faro del movimento turistico a Città di Castello e in Umbria delle festività natalizie e di fine anno".