Anno del settecentenario del Beato Angelo. Messa di ringraziamento celebrata in Vaticano

GUALDO TADINO - Il cardinale Fortunato Frezza, canonico della basilica papale di San Pietro in Vaticano, presiede la concelebrazione di ringraziamento, conclusiva dell’anno del settecentenario del Beato Angelo. L’appuntamento è per le 18 di oggi, nella basilica concattedrale; la celebrazione, come da tradizione consolidata, è in suffragio dei soci vivi e defunti della “Pia associazione Beato Angelo“. È l’atto tradizionale postumo dell’anno giubilare angelano, che ha visto succedersi tanti eventi religiosi, culturali e di solidarietà, che hanno segnato e scandito il forte legame dei gualdesi con il compatrono. Resta aperta la grande mostra di immagini realizzata in collaborazione col Comitato dal Gruppo fotografico gualdese, che testimonia l’evento clou dell’anno giubilare, con la grande processione del 1° settembre con l’urna e il corpo del Beato per le vie del centro storico.