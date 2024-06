Ancora sangue sulle strade. Scontro con un autocarro . Muore operaio in pensione

Ancora sangue sulla strade umbre. Ieri in tarda mattinata a Terni, Marcello Calderigi ha perso la vita lungo la strada statale 209 Valnerina all’altezza del bivio per il polo universitario di Pentima, nei pressi delle acciaierie. Pensionato, l’ex operaio del polo chimico, avrebbe compiuto 68 anni tra qualche giorno. L’uomo stava procedendo in direzione Valnerina in sella al proprio scooter Piaggio-Gilera, quando è avvenuto il tragico scontro. Lo scooterista è finito contro la parte laterale sinistra di un autocarro Iveco che trasportava alimenti e stava procedendo nella direzione opposta, verso Terni. Calderigi è finito a terra e purtroppo ha perso la vita sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari del 118 subito intervenuti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che ora indagano sulla dinamica dell’accaduto. La salma della vittima è a disposizione della Procura ternana, il Pm di turno è Giorgio Panucci che molto probabilmente disporrà l’autopsia. Sul posto, in poco tempo, si sono radunati familiari e amici della vittima e della figlia. Nella serata era in programma ad Arrone la cena per festeggiare il carro vincitore del Cantamaggio ma per il momento è stata annullata.

Meno di dieci giorni fa lungo la stessa strada statale, nel tratto compreso tra Torre Orsina e Arrone, Angelo Bellachioma aveva perso la vita a bordo di una motocicletta dopo l’impatto con una macchina in fase di manovra. L’autopsia sul corpo del centauro è stata eseguita sabato a Perugia e, dopo il nulla osta concesso dalla procura, è stato possibile fissare i funerali che si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, nel quartiere di borgo Bovio a Terni.