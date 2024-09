Anci e Soroptimist vicini alle donne: "Cultura del rispetto e della parità"

La parità di genere nel lavoro, in famiglia, in politica e in tutti gli ambiti della società è ormai un concetto che deve entrare nel lessico quotidiano. Per rafforzare questo comportamento e sconfiggere i pregiudizi, i Soroptimist club di Perugia, Terni e Valle Umbra con le rispettive presidenti (Gabriella Agnusdei, Raffaella Brizioli, Maria Cristina Zappelli) hanno siglato ieri in Provincia un protocollo d’intesa con l’Anci Umbria e i comuni associati. "Con Anci – ricorda Agnusdei – abbiamo tanti argomenti in comune e attività da sviluppare insieme. Questo accordo ci consente di rapportarci con i Comuni che fanno parte del nostro territorio di competenza. Ci impegneremo a sostenere i progetti che riguardano la condizione femminile, l’aiuto alle donne, il loro inserimento lavorativo e tutto quello che riusciremo a mettere insieme su argomenti comuni".

"Si tratta di un ulteriore accordo di collaborazione con una realtà importante a livello regionale e nazionale su temi che condividiamo come sindaci e amministratori che sono centrali nella nostra agenda politico-amministrativa. Il contrasto alla violenza di genere, la promozione del territorio e la difesa dell’ambiente non possono che unire le istituzioni ad un unico obiettivo", aggiunge il presidente di Anci, Michele Toniaccini.

Attraverso questa stretta di mano i Soroptimist e Anci si impegnano a favorire l’attivazione di politiche e di azioni concrete per dare voce e gambe alla parità tra uomini e donne e allo sviluppo di altre tematiche di interesse comune; dare visibilità alle attività reciproche anche per contrastare la violenza e veicolare una cultura del rispetto.

Silvia Angelici