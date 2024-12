Ambulatori e immobili. Restauro ’verde’

Il Consorzio nazionale servizi si è aggiudicato il bando per la manutenzione edile degli immobili dell’Ausl Umbria 1. L’importo previsto dal bando ammonta a 4 milioni di euro, per una durata di 24 mesi. Le imprese esecutrici sono Cires Società cooperativa e Kineo Energy & Facility srl. L’attività include interventi come la fornitura e l’installazione di infissi, divisori in cartongesso, controsoffitti, intonacatura, posa di pavimenti e rivestimenti, murature in laterizio, tinteggiatura e verniciatura. Si tratta di una nuova aggiudicazione che si aggiunge a un contratto già in essere tra il Consorzio e l’Ausl Umbria 1. L’offerta tecnica si caratterizza per un forte orientamento alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. È previsto, infatti, che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante le lavorazioni venga avviato a operazioni per il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio. Per l’esecuzione dei lavori saranno utilizzati macchinari a ridotto impatto ambientale.