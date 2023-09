Alzheimer, domani convegno e screening gratuito

- In occasione della XXX Giornata Mondiale dell’Alzheimer, domani avrà luogo nella sala auditorium della scuola dell’infanzia di Sigillo, dalle ore 9, il convegno sul tema: "XXX Giornata Mondiale dell’Alzheimer: Prevenzione, domande, interventi, risposte". L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia che nel mondo coinvolge circa l’8% degli individui sopra i 65 anni e rappresenta una delle patologie cronico- degenerative con più rilevante impatto sul coinvolgimento delle famiglie nei compiti di assistenza e tutela dei soggetti colpiti. Impatto tanto più pesante nell’eugubino- gualdese per la presenza di nuclei familiari composti da singole persone oltretutto in età avanzata. Durante il convegno ci sarà la possibilità, per quanti ne faranno richiesta, di sottoporsi ad uno screening gratuito effettuato da professionisti.

I lavori, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi, saranno aperti da Goretta Morini, Presidente dell’associazione Malattia Alzheimer Umbria; a seguire contributi di Alberto Trequattrini (responsabile Disturbi cognitivi Usl Umbria1), Lilli Mirabassi (coordinamento Donne Spi Cgil Alto Chiascio), Giuliana Baldinucci (Auser territoriale) e Alessandro Piergentili (nella foto, Spi Cgil Alto Chiascio). Partecipano i sindacati pensionati di Cisl e Uil, sindaci del comprensorio e associazioni.