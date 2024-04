“Aido“ in piazza nella Giornata della donazione di organi

TERNI Nella ricorrenza della Giornata nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule, oggi l’associazione Aido è presente in Piazza Europa con un punto informativo. Ne dà notizia il Comune. "In questa circostanza - dichiara l’assessore alle politiche sociali Viviana Altamura -, la cittadinanza potrà avere chiarimenti relativi al rilascio del consenso alla donazione che può avvenire, senza limiti di età, in tre modi: aderendo all’associazione Aido, compilando il modulo di adesione al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, oppure compilando il modulo di adesione alla Asl di appartenenza". "L’attività che l’associazione svolge a livello nazionale fa la differenza per molte persone – continua Altamura – , permettendo loro di vivere una vita piena e dignitosa. Come assessore al welfare esprimo il mio più sentito ringraziamento per l’impegno profuso da Aido nel nostro territorio".