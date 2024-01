Agricoltura e “nuovo“ clima: "Tutelare le nostre aziende"

ORVIETO - L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma anche uno dei comparti che sta risentendo in maniera più forte delle tensioni internazionali in atto. È quanto emerso tra l’altro dall’incontro territoriale della Coldiretti di Orvieto cui hanno partecipato la presidente Coldiretti provinciale Dominga Cotarella, il presidente e il direttore della Coldiretti regionale Albano Agabiti e Mario Rossi. Sviluppo del territorio e delle filiere agroalimentari, situazione economica del settore primario, le problematiche più stringenti per le imprese. Sono stati questi i temi su cui ha ruotato il partecipato appuntamento con i soci della Coldiretti Orvieto. "La vicinanza e il confronto con i nostri imprenditori – ha spiegato Dominga Cotarella, presidente Coldiretti Terni – rappresenta una tappa fondamentale per delineare le strategie della nostra organizzazione che mirano alla tutela dei redditi aziendali". "L’ultima stagione si è contraddistinta soprattutto per le calamità climatiche che hanno penalizzato fortemente le nostre produzioni, anche per questo occorre incentivare e potenziare le assicurazioni", ha ricordato Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria.