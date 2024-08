Botte all’addetto alla sicurezza. Tenta il furto, il vigilante lo ferma e lui lo colpisce con violenza

Perugia, 5 agosto 2024 – È stato aggredito dal ladro che voleva bloccare. Lui, l’addetto alla vigilanza, è finito all’ospedale. Il balordo, per ora, è riuscito a fuggire. Tutto è successo nel pomeriggio di sabato in un supermercato nella zona di Monteluce. Un pomeriggio che sembrava normale, ma che si è rivelato tutt’altro. Questa la ricostruzione che, fin qui, è stato possibile raccogliere dei fatti che sono avvenuti.

Un vigilante quarantenne era in servizio nel discount quando avrebbe visto un uomo attraversare la barriera delle casse senza pagare alcuni oggetti che aveva sottratto dagli scaffali. L’addetto alla sicurezza ha chiesto conto al ladro di quanto stava facendo: l’obiettivo era bloccarlo nell’attesa che arrivassero le forze dell’ordine. Ma l’uomo ha dato in escandescenze e ha iniziato a colpire il vigilante. Un raffica di colpi violenti, al ventre, in particolare. Dai quale l’addetto alla sicurezza ha tentato di difendersi per quanto possibile.

Poi il ladro è fuggito. Sono stati chiamati i soccorsi per aiutare il quarantene, rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e alle cure del caso. I medici gli hanno diagnosticato diverse fratture alle costole, ne hanno disposto il ricovero: guarirà in quaranta giorni. Del ladro, come detto, al momento si sono perse le tracce. Gli agenti della squadra volante che sono intervenuti a Monteluce hanno avviato indagini. L’obiettivo è identificare l’autore dell’aggressione e intracciarlo.