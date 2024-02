Adeguamento del ponte sul Nestore: lavori per 180mila euro

PIEGARO – Sarà interessato da un intervento di adeguamento e messa in sicurezza il ponte sul fiume Nestore nel comune di Piegaro. A darne notizia è la consigliera provinciale delegata alla viabilità Erika Borghesi. L’opera, che sarà avviata entro la fine del mese, vale 180mila euro e sarà realizzata con fondi ministeriali destinati proprio alla messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza. Il progetto consiste nell’adeguamento delle barriere di sicurezza del ponte con la sostituzione di quelle esistenti, in acciaio e parzialmente danneggiate, al posto delle quali saranno installate nuove barriere in legno e acciaio. Durante i lavori il transito veicolare sarà regolamentato con senso unico alternato regolato da semaforo. La durata stimata dell’opera è di 120 giorni. "Si tratta di un intervento a cui da tempo puntava l’Amministrazione – spiega il sindaco Roberto Ferricelli – importante sia sotto il profilo della sicurezza che del miglioramento architettonico".