Accordo Trafocoop e Tamura. Il Comune lo “tiene a battesimo“

Trafocoop e Tamura, l’accordo storico “tenuto a battesimo“ dal Comune di Panicale. Il sindaco Giulio Cherubini, ha ricevuto la delegazione congiunta di rappresentanti della multinazionale Tamura e di Trafocoop, che ha consegnato al primo cittadino il testo dell’accordo firmato poco prima, che sancisce intesa commerciale tra la neonata realtà cooperativa tavernellese e la multinazionale giapponese, leader nella progettazione e produzione di magneti industriali. Accordo che arriva come coronamento del percorso degli ex dipendenti, oggi soci lavoratori che hanno preso le redini dell’azienda, che hanno puntato tutto – letteralmente – sul workers buyout. "L’amministrazione comunale di Panicale – ha dichiarato Cherubini - plaude all’accordo, avendo sempre sostenuto, insieme all’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, il progetto e la forza del modello cooperativo workers buyout come strumento per rilanciare l’azienda, unitamente al percorso di ricerca di partner strategici industriali, anche contro lo scetticismo di alcuni critici che hanno inspiegabilmente creato confusione persino nel delicato processo di salvataggio della storica realtà locale. L’accordo di oggi apre prospettive importanti in Valnestore per lo sviluppo e l’occupazione dell’azienda, che noi vediamo nell’ottica più generale dei progetti di sviluppo industriale, con annesse ricerca e formazione, in sinergia con la progettazione strategica che riguarda l’area ex Enel di Pietrafitta". Per la cooperativa costituita dagli ex dipendenti della Trafomec, che nell’aprile 2023 ha rilevato in affitto dal Tribunale la storica azienda della Val Nestore, acquistandola poi definitivamente lo scorso dicembre, quello con Tamura è un accordo di grande rilevanza. Il presidente di Trafocoop, Federico Malizia, ha sostenuto che l’accordo "dà valore alla nostra serietà e capacità professionale con uno sguardo aperto al futuro. Superata con soddisfazione la difficile fase di start up della cooperativa ri-acquisendo credibilità verso gran parte dei nostri storici clienti". "Quella di oggi è una tappa importante per Trafocoop", ha sottolineato il direttore di Confcooperative, Lorenzo Mariani, intervenuto alla sigla dell’accordo. Marco Puliti, amministratore delegato di Tamura Europe, ha dichiarato di aver "riscontrato una chiara e seria volontà della multinazionale d’investire in Umbria" condividendo un percorso che ritiene "strategica" la crescita della cooperativa Trafocoop nel sito storico di Tavernelle e non altrove.