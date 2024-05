A passo di danza. Abbagnato sarà Giulietta

Emozioni e bellezza a passo di danza per celebrare con l’étoile Eleonora Abbagnato una delle figure più iconiche del repertorio classico, l’eroina eternamente giovane e romantica della tragedia di William Shakespeare. Si chiama semplicemente ’Giulietta’ lo spettacolo-evento con direzione artistica di Daniele Cipriani che domani alle 21 irrompe al PalaTerni, secondo appuntamento del progetto Umbria Forum, nuovo contenitore di proposte dalla forte valenza sociale e culturale per tutta la regione. A far rivivere il personaggio, anche con inedite sfumature, sarà un’artista amata in tutto il mondo per la sua grazia, la sua tecnica e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il linguaggio universale della danza: direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e già étoile dell’Opéra di Parigi, la Abbagnato si esibirà in straordinarie performance con i iù brillanti talenti della danza contemporanea del Teatro dell’Opera di Roma.

Con lei danzeranno Simone Agrò, Ramon Agnelli, Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma, Gabriele Consoli e Bryan Ramirez, Simone Repele e Sasha Riva (due giovani talenti noti come il Duo Riva & Repele), già del Gran Teatro di Ginevra, Michele Satriano, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, Mattia Tortora e la figlia della stessa Abbagnato, la piccola Julia Balzaretti, 11 anni.

Giulietta sarà danzata sull’ouverture-fantasia di Ciaikovskij ma lo spettacolo non sarà solo una rappresentazione tradizionale della storia di Giulietta e del suo Romeo. L’idea è infatti quella di esplorare temi universali anche con coreografie originali che affrontano il tema dell’amore e della passione in modo innovativo. Tra le più attese ci sono la creazione di Uwe Scholz, coreografo tedesco di gran talento, che offre una visione intensa e profonda della passione con il suo passo a due tratto dal balletto “Rosso e Nero”, con Abbagnato e Michele Satriano e la coreografia di Giorgio Mancini, “Peace & Rainbow Love“ sulla “West Side Story Suite“ per due pianoforti di Bernstein, che celebra l’amore in tutte le sue forme. Una delle innovazioni più intriganti dello spettacolo sarà poi l’uso della musica. Oltre alla celebre partitura di Prokofiev che accompagna le rappresentazioni di “Romeo e Giulietta”, si ascolteranno altre composizioni ispirate alla tragedia shakespeariana, eseguite dal vivo da due virtuosi del pianoforte, Marcos Madrigal e Alessandro Stella che proporranno una nuova interpretazione delle melodie familiari: “Scène d’amour” da “Roméo et Juliette” di Hector Berlioz nella trascrizione per due pianoforti di Otto Singer, “Danze Sinfoniche” da “West Side Story” di Leonard Bernstein nella trascrizione per due pianoforti di John Musto e “Romeo e Giulietta“ di Ciaikovskij, ouverture-fantasia nella trascrizione per due pianoforti di Karl Klindworth. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e al PalaTerni.

’Giulietta’ è il secondo spettacolo di Umbria Forum dopo l’inaugurazione con ’Amores’. Il cartellone prosegue il 25 maggio con ’The Beatbox-Magical Mistery Story’, un viaggio attraverso la storia, la musica e i successi leggendari dei Beatles con Carlo Massarini che svela gli aneddoti e le curiosità più affascinanti. Poi l’8 giugno ci sarà ’Shine! Pink Floyd Moon’, intrigante connubio tra suono e movimento con Raffaele Paganini, i Pink Floyd Legend e i ballerini della Compagnia Daniele Cipriani, coordinati in un progetto voluto da Micha van Hoecke, regista e coreografo. Quindi l’8 novembre il grande Massimo Ranieri con il suo ’Tutti i sogni ancora in volo’.

Sofia Coletti